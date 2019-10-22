Оппозиционеры призвали поднять учителям зарплату выше средней

Кандидат в депутаты от Объединенной гражданской партии, активистка оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Надежда Гацак провела 22 октября у Комаровского рынка в Минске пикет со сбором подписей под коллективным обращением о реформировании системы образования.

Надежда Гацак. Фото: belsat.eu

На пикете присутствовало пять активистов, включая сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского. Гацак зарегистрирована кандидатом по Чкаловскому округу № 96.

В числе предлагаемых изменений в образовании — повышение заработной платы учителям, чтобы она превышала на 5-10% среднюю зарплату в стране, а также то, чтобы преподаватели занимались только своими непосредственным обязанностями, а не «другими видами деятельности, которыми их нагружают чиновники».

В пакете поправок есть пункт об усилении роли профильных средних образовательных учреждений и классов с углубленным изучением предметов. Также предлагаются меры по распространению обучения на белорусском языке, факультативное религиозное образование для желающих и самоуправление вузов.

Кроме того, шел сбор подписей под обращением с требованием отставки министра образования Игоря Карпенко.

«Для меня это важно, мои дети учатся в школе. Я вижу, как им бывает сложно заинтересоваться программой, хотя они очень любят школу. За последние два года у нас уменьшилось количество белорусскоязычных первых классов. И я считаю, что человек, который возглавлял коммунистическую партию, который живет прошлым столетием, не в состоянии понять существующие проблемы в образовании. Нам надо развиваться, надо идти вперед, смотреть на примеры европейских школ. На самом деле все разработано, не надо заново изобретать велосипед», — сказала Гацак.

За реформу образования менее чем за неделю собрано около 200 подписей. За отставку Карпенко в течение месяца подписались около 800 человек. После 1000 подписавшихся обращение будет направлено президенту и премьер-министру.