Лукашенко поручил продумать реакцию на переброску американских военных в Литву

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску военных и танков США к границе Беларуси.

«Почему мы отреагировали негативно? Потому что нельзя быть просто наблюдателем в этой ситуации. В любой стране прорабатываются ответные меры», — заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он уточнил, что предложения будут представлены главе государства в начале следующей недели.

Более 500 военнослужащих США будут находиться на литовском полигоне в Пабраде до весны 2020 года в рамках операции «Атлантическая решимость».
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Тэги: Беларусь-Литва Беларусь-США Совбез Персона: Станислав Зась

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