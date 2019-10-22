Лукашенко поручил продумать реакцию на переброску американских военных в Литву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску военных и танков США к границе Беларуси.

«Почему мы отреагировали негативно? Потому что нельзя быть просто наблюдателем в этой ситуации. В любой стране прорабатываются ответные меры», — заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Он уточнил, что предложения будут представлены главе государства в начале следующей недели.

Более 500 военнослужащих США будут находиться на литовском полигоне в Пабраде до весны 2020 года в рамках операции «Атлантическая решимость».