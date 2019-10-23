Вудкрофт: за последние годы игроки привыкли проигрывать, стали равнодушными

Причиной последних неудач минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге является менталитет игроков, которые за последние годы привыкли к поражениям, заявил главный тренер Крэйг Вудкрофт.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Белорусский клуб проиграл «Барысу» на своей площадке 1:2 (по буллитам). Это поражение стало шестым подряд, но первым в серии, когда команда смогла набрать очко.

«Мы боремся с проявлениями ментальности игроков и культуры, которая сложилась в нашем клубе. Не хочу никого обвинять или относиться к кому-то без уважения, но видно, что последние несколько лет команда абсолютно нормально относилась к поражениям и с равнодушием, можно даже сказать, откликалась на такие поражения», — заявил Вудкрофт на пресс-конференции по окончании матча, отвечая на вопрос БелаПАН о причинах затянувшейся серии неудач.

«Но сейчас, — подчеркнул он, — это не пройдет. Мы хотим, чтобы наша команда была заряжена на игру в каждом моменте и чтобы каждое поражение, если оно случается, было для хоккеистов большим шоком, чтобы они понимали, что они что-то сделали не так и надо в следующей игре выложиться на все 100-150%».

По заверению Вудкрофта, команда полностью управляемая. «Сейчас мы сражаемся с ментальностью, которая сложилась. Мы хотим создать ментальность или культуру победителя. В команде это всегда тяжело, ты всегда сталкиваешься с внутренним сопротивлением, но ты должен достучаться до игроков и объяснить, что мы все должны делать, как профессионалы. Ты должен есть, как профессионал, спать, как профессионал, тренироваться, как профессионал, приходить на тренировку, как профессионал. И даже в этих мелочах заключается культура побед, которую мы пытаемся здесь создать», — сказал канадский тренер.

В предыдущей встрече против нижегородского «Торпедо» 17 октября в Минске динамовцы потерпели поражение 0:6.

«В матче с «Торпедо» команда вообще не показала какой-либо игры, желания бороться за победу. Сразу же, на следующий день, у нас была очень тяжелая тренировка. Игрокам было очень нелегко в тот день. Этой тренировкой мы буквально воссоздали условия игры, когда игроки повторяли смены помногу раз, заезжали на скамейку, выезжали с нее, делали одно и то же, разыгрывали комбинации. Этим мы хотели показать игрокам: ты не имеешь права выбирать, играешь ты сегодня хорошо или ты играешь завтра плохо. Ты каждый день должен выходить и показывать свой уровень, что ты настоящий профессионал. Думаю, игроки теперь точно не хотят, чтобы подобные дни с такими напряженными тренировками повторились», — сказал Вудкрофт.

По словам тренера, в поединке с «Барысом» после заброшенной шайбы команда почувствовала облегчение, так как не забивала в предыдущих двух встречах.

«Мы смогли прервать засушливую серию. В какой-то степени это раскрепостило игроков, но в некой мере чересчур расслабило, потому что буквально в следующих сменах «Барыс» создал несколько моментов. Когда мы начинаем вести в счете, то не можем контролировать ход встречи», — посетовал канадец.

После того как «Барыс» сравнял счет, Вудкрофт дважды попросил судей посмотреть видеозапись в надежде зафиксировать офсайд у соперника или блокировку вратаря. Арбитры шайбу засчитали.

«Мы защищали свое лидерство как могли, использовали любую возможность. Будь у нас на скамейке кухонная раковина, я бросил бы ее на лед, если бы это нам помогло», — сказал тренер.

Главный тренер «Барыса» белорусский специалист Андрей Скабелка заявил, что обе команды не заслуживали победы в основное время.

«Игра была немножко вязкая, тяжелая. Кстати, качество льда было очень плохое. На раскатке работники уверяли, что вечером будет намного лучше, но лучше не было», — сказал тренер.

После 19 матчей «Динамо» с 16 очками занимает 10-е место среди 12 команд Западной конференции (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 9 поражений в основное время, 1 — в овертайме, 3 — по буллитам, разница шайб 47-58).

Бомбардиры (гол+пас): Дрю Шор — 16 (2+14), Тему Пулккинен — 15 (9+6), Франсис Паре —12 (5+7), Шейн Принс — 12 (4+8), Андрей Костицын — 10 (6+4).

25 октября белорусская команда примет рижское «Динамо», 27 октября — «Салават Юлаев» из Уфы.

После провального предыдущего сезона Александр Лукашенко пригрозил динамовцам тюрьмой, если и следующий окажется таким же.