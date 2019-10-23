Второй день подряд по всей стране обновились рекорды тепла

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Четвертый день подряд в Беларуси обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений и второй день подряд — локальные рекорды на всех без исключения метеостанциях страны.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, разница между прежними и новыми максимумами составила от 0,5 градуса в Костюковичах (19,1 градуса против 18,6 в 2006 году) до 5,2 градуса в Нарочи (20,5 против 15,3 также в 2006 году).

22 октября самым теплым местом оказался Дрогичин — 22,8 градуса. Прежний рекорд дня для всей территории страны был зафиксирован 30 лет назад в Бресте и Высоком (21 градус).

В Минске воздух прогрелся до 20,4 градуса выше нуля при прогнозе 17—19 (предыдущий экстремум — 16,5), в Витебске — до 18,6 (16,2), Гомеле — до 19,2 (18,2), Могилеве — до 20,1 (16,2), Гродно — до 21,4 (20,1), Бресте — до 21,9. В столице побит рекорд 2006 года, в областных центрах — 1989-го.


На среду объявлен желтый уровень опасности

21 октября максимум дня составил 22,5 градуса — в Бресте, в районе метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области и в Житковичах (было 18,7 в 1949 году в Бресте).

20 октября был обновлен максимум дня, державшийся с 1957 года, — 20,2 градуса тепла в Житковичах. Новый составляет 22,8 градуса (в Дрогичине). Локальные рекорды обновились на всех метеостанциях страны, за исключением Горок, где устоял экстремум 98-летней давности (17,1 градуса против 15,9).

Для 19 октября рекорд составляет теперь 23,1 градуса тепла (зарегистрирован в Брагине) против прошлогоднего 21,7 (в Василевичах). В тот день не обновились экстремумы только в Могилевской области.

Температурные рекорды фиксировались также с 13 по 16 октября. В Минске 16 октября пал максимум, державшийся с 1907 года (20 градусов; сейчас 20,2).

За всю историю метеонаблюдений в столице после 18 октября температура ни разу не поднималась выше 20 градусов. В нынешнем октябре это происходило 20-го (20,1), 21-го (21,3) и 22-го числа.

В октябре прошлого года экстремумы обновлялись с 16-го по 19-е, а также 30-го и 31-го числа.

23 октября, по прогнозу синоптиков, очень теплая погода сохранится только в южных районах.
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