ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Мансити» устроили разгромы: итоги первого игрового дня 3-го тура ЛЧ

30 голов было забито в первый игровой день третьего тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Группа А

«Брюгге» — ПСЖ — 0:5 (Мбаппе оформил хет-трик);

«Галатасарай» — «Реал» — 0:1.

Группа B

«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» — 5:1;

«Олимпиакос» — «Бавария» — 2:3.

Группа C

«Шахтер» — «Динамо-Загреб» — 2:2;

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1 (Стерлинг оформил хет-трик).

Группа D

«Атлетико» — «Байер» — 1:0;

«Ювентус» — «Локомотив» — 2:1.

Лучшие моменты первого игрового дня можно увидеть здесь .

Тур продлится сегодня:

Группа E

«Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;

«Генк» — «Ливерпуль».

Группа F

«Интер» — «Боруссия»;

«Славия» — «Барселона».

Группа G

«РБ Лейпциг» — «Зенит»;

«Бенфика» — «Лион».

Группа H

«Аякс» — «Челси»;

«Лилль» — «Валенсия».

Отметим, что поединки в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.