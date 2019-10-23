ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Мансити» устроили разгромы: итоги первого игрового дня 3-го тура ЛЧ

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30 голов было забито в первый игровой день третьего тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Группа А

  • «Брюгге» — ПСЖ — 0:5 (Мбаппе оформил хет-трик);
  • «Галатасарай» — «Реал» — 0:1.

Группа B

  • «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» — 5:1;
  • «Олимпиакос» — «Бавария» — 2:3.

Группа C

  • «Шахтер» — «Динамо-Загреб» — 2:2;
  • «Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1 (Стерлинг оформил хет-трик).

Группа D

  • «Атлетико» — «Байер» — 1:0;
  • «Ювентус» — «Локомотив» — 2:1.

Лучшие моменты первого игрового дня можно увидеть здесь.

Тур продлится сегодня:

Группа E

  • «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;
  • «Генк» — «Ливерпуль».

Группа F

  • «Интер» — «Боруссия»;
  • «Славия» — «Барселона».

Группа G

  • «РБ Лейпциг» — «Зенит»;
  • «Бенфика» — «Лион».

Группа H

  • «Аякс» — «Челси»;
  • «Лилль» — «Валенсия».

Отметим, что поединки в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.
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Тэги: Лига чемпионов

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