ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Мансити» устроили разгромы: итоги первого игрового дня 3-го тура ЛЧ
30 голов было забито в первый игровой день третьего тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
Группа А
- «Брюгге» — ПСЖ — 0:5 (Мбаппе оформил хет-трик);
- «Галатасарай» — «Реал» — 0:1.
Группа B
- «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» — 5:1;
- «Олимпиакос» — «Бавария» — 2:3.
Группа C
- «Шахтер» — «Динамо-Загреб» — 2:2;
- «Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1 (Стерлинг оформил хет-трик).
Группа D
- «Атлетико» — «Байер» — 1:0;
- «Ювентус» — «Локомотив» — 2:1.
Лучшие моменты первого игрового дня можно
Тур продлится сегодня:
Группа E
- «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;
- «Генк» — «Ливерпуль».
Группа F
- «Интер» — «Боруссия»;
- «Славия» — «Барселона».
Группа G
- «РБ Лейпциг» — «Зенит»;
- «Бенфика» — «Лион».
Группа H
- «Аякс» — «Челси»;
- «Лилль» — «Валенсия».
Отметим, что поединки в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.