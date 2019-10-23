Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В среду, 23 октября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

В утренние часы местами сохранится туман (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер западный, северо-западный слабый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +12..+17°C (на юге до +18..+20°C).

В столице осадков не прогнозируется. Температура воздуха: