Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

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В среду, 23 октября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.


Второй день подряд по всей стране обновились рекорды тепла

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

В утренние часы местами сохранится туман (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер западный, северо-западный слабый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +12..+17°C (на юге до +18..+20°C).

В столице осадков не прогнозируется. Температура воздуха:

  • утром +11..+13°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +9..+11°C.
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Тэги: погода

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