15-летняя брестчанка погибла, упав с высотки

Следователи Бреста проводят проверку по факту гибели 15-летней жительницы областного центра — ее тело было обнаружено на козырьке девятиэтажки.

Фото с сайта vb.by

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть — травмы, полученные при падении, оказались не совместимыми с жизнью.

Факт ЧП подтверждается в региональном СК, однако пока подробности не сообщаются.

Известно, что трагедия произошла в одной из высоток на улице Московской, пишет vb.by .

Вчера сообщалось, что в Минске на улице Шаранговича трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. К счастью, он получил лишь травмы. Врачи отмечают, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.