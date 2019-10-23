15-летняя брестчанка погибла, упав с высотки

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Следователи Бреста проводят проверку по факту гибели 15-летней жительницы областного центра — ее тело было обнаружено на козырьке девятиэтажки.

Фото с сайта vb.by

На улице Азгура в Минске погибла девушка, упавшая с высоты на козырек подъезда

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть — травмы, полученные при падении, оказались не совместимыми с жизнью.

Факт ЧП подтверждается в региональном СК, однако пока подробности не сообщаются.

Известно, что трагедия произошла в одной из высоток на улице Московской, пишет vb.by

Вчера сообщалось, что в Минске на улице Шаранговича трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. К счастью, он получил лишь травмы. Врачи отмечают, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
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Тэги: упала с высоты подростки Город: Брест

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