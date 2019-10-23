Кремль недоволен Зеленским и не видит повода для проведения встречи в «нормандском формате»

В Кремле не считают, что с украинской стороны делается все необходимое для проведения саммита в «нормандском формате».

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь, прежде всего, идет о несоблюдении Киевом договоренностей по разведению войск на Донбассе (в районе населенных пунктов Золотое и Петровское).

Кроме этого, в Москве считают противоречивыми заявления украинской власти по поводу «формулы Штайнмайера», пишет РБК .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что достижение мира на Донбассе является «безусловным приоритетом для меня и моей команды».

«Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», — приводит пресс-служба Офиса президента Украины слова Зеленского.

Он утверждает, что Киев выполнил свою часть для восстановления работы «четверки», поэтому преграды для встречи устранены.