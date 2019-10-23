В Ельском районе ГАИ устроила погоню за пьяным водителем

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Погоня за пьяным водителем произошла накануне вечером в Ельском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, в милицию поступила информация о том, что по деревне Санюки на «девятке» едет, скорее всего, пьяный водитель.

Увидев на дороге Р-31 указанный автомобиль, сотрудник ГАИ включил проблесковые маячки, требуя остановки, но водитель не подчинился и предпринял попытку уйти от погони.

С помощью прибывшего на помощь «УАЗика» местного РОВД, беглеца удалось заблокировать.

Чтобы избежать ответственности, мужчина пытался выдать себя за пассажира, «предприняв попытку пересесть на пассажирское место, однако вовремя подошедшие сотрудники помешали это сделать».

По данным ГАИ, 30-летний водитель в мае был лишен прав за пьяное вождение.

По итогам погони составлены четыре административных протоколов. Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 317 УК, которая предусматривает конфискацию авто.
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Тэги: ГАИ погоня пьянство за рулем Город: Ельск

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