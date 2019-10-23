У мужчины похитили деньги и ценные вещи на сумму 20 000 долларов

Двое молодых людей похитили ценные вещи и более 10 000 долларов у 57-летнего мужчины, опрометчиво пригласившего их к себе домой для распития алкогольных напитков. Сотрудники милиции установили их личности, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Один из фигурантов дела запечатлел хищение на фото

Пожилой человек познакомился с парнями возле подъезда дома, завязалось общение. Затем он предложил подняться к нему в квартиру и продолжить разговор с выпивкой.

Когда хозяин уснул, молодые люди, воспользовавшись случаем, украли более 10 000 долларов, двое наручных часов, а также золотые и серебряные изделия. Общая сумма ущерба составила около 20 000 долларов. После совершения кражи парни уехали в Россию.

Сотрудники милиции задержали ранее судимого за хулиганство 18-летнего минчанина и 19-летнего парня, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Они объяснили, что когда закончились деньги, пришлось вернуться в Беларусь.

На данный момент правоохранительные органы проверяют, могли ли фигуранты дела совершить и другие преступления на территории России и Беларуси.