На проспекте Рокоссовского в Минске избили подростка. Виновные задержаны

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Две компании молодых людей решили «выяснить отношения». В ходе конфликта пятеро парней жестоко избили 15-летнего подростка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной на проспекте Рокоссовского. Пострадавший подросток в результате драки госпитализирован в больницу с многочисленными травмами головы и туловища.

В поиске подозреваемых был задействован весь личный состав отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Минска, которому совместно с сотрудниками ГУВД удалось задержать пятерых парней, принимавших участие в избиении. Ими оказались ранее судимый за хулиганство 18-летний парень и его четверо товарищей в возрасте 14 — 16 лет.

В отношении задержанных проводятся разбирательства.
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Тэги: избиение драка Город: Минск

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