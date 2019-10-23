МИД прокомментировал приостановку санкций США

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Беларусь всегда и на всех уровнях заявляла о том, что во внешней политике санкции неприемлемы и контрпродуктивны, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Комментируя решение Минфина США о продлении на полтора года приостановки санкций в отношении белорусских предприятий, он отметил, что  «эту позицию мы прямо доводим до наших американских коллег в ходе регулярных контактов».


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«Полного понимания по этому вопросу между нами пока не достигнуто. Но вместе с тем санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий приостановлены на полтора года, а не на год, как это было в прошлый раз. Это говорит об определенном прогрессе», — заявил он БелаПАН.

По словам Глаза, МИД рассчитывает, что данное решение станет «очередным шагом на пути полной отмены санкционных и иных ограничений в торговле с Республикой Беларусь».

Как ранее сообщалось, Соединенные Штаты Америки продлили до 26 апреля 2021 года режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Соответствующее сообщение опубликовано 22 октября на сайте Министерства финансов США.
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Тэги: Беларусь-США санкции против Беларуси Персона: Анатолий Глаз

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