Банк «Дабрабыт» будет кредитовать малый бизнес на деньги Всемирного банка

Банк «Дабрабыт» при поддержке Банка развития запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса за счет средств Всемирного банка.

В рамках этой программы белорусские компании смогут получить льготные кредиты на 10 лет. Минимальная сумма по одной кредитной сделке составляет 100 тысяч евро.

Проценты привязаны к ставке EURIBOR 6М, первые три года кредитования ставка составит 3,7% годовых, далее — 4,7% годовых.

Кредиты на этих условиях можно получить только до конца года.

«Льготные кредиты призваны поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Низкая процентная ставка и долгий срок кредитования позволят реализовать любые инвестиционные проекты, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, автотранспорта или оборудования. Финансирование открыто для всех, но стоит поспешить — мы ожидаем большой интерес, так как ставки очень низкие», — пояснил директор департамента малого бизнеса банка «Дабрабыт» Юрий Зайцев.