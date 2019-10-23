Лукашенко: Беларусь для Кубы всегда будет надежным и преданным другом

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23 октября Александр Лукашенко на официальных переговорах с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил, что Беларусь всегда будет надежным преданным другом Кубы, и договоренности между странами будут всегда исполняться.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В мае 2016 года Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посещал Беларусь, как первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Кубы. Сегодня — его первый визит в страну в качестве президента.

Встреча руководителей двух стран даст возможность продолжить обсуждение тех вопросов, которые были затронуты три года назад, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что последние 25 лет кубинской истории разворачивались на его глазах. Он отметил, что был хорошо знаком с Фиделем Кастро: «У меня до сих пор приятные впечатления от встреч с ним, переговоров. Я очень часто привожу этого человека в пример многим другим главам государств. Это был великий человек».

Президент Кубы заявил, что сохранил очень теплые воспоминания после прошлого визита. Он подчеркнул в беседе с белорусским лидером: «Во время встреч с Вами и других встреч с властями я смог воочию убедиться, какая дружба объединяет наши народы, какие чувства испытывают народы друг к другу».

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь наблюдает за проведением реформ в экономике и политической системе Кубы и выразил желание, чтобы «революционная, стойкая, мужественная Куба была всегда успешной, а кубинцы были богатыми людьми».

Он добавил, что надо продолжать двусторонние отношения и выполнять договоренности. При этом глава государства не исключает возможности пересмотра взаимной дорожной карты и плана действий. «Если нам что-то не подходит с течением времени, мы это исключим. Наметим новые ориентиры», — заметил он.

 
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Тэги: Беларусь-Куба Персона: Александр Лукашенко Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

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