Беларусь и Куба отработали контракты на сумму более 30 млн евро

Президент Беларуси на встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом в Минске отметил, что экономики двух стран не конкурируют друг с другом, и есть взаимная потребность в производимых товарах. Сегодня между Беларусью и Кубой уже отработаны контракты на сумму более 30 млн евро.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость обсудить эти вопросы. «Нам надо серьезно поговорить по этим вопросам, наметить ориентиры и двигаться вперед», — заметил он.

Он отметил, что Беларусь, как и Куба, считает недопустимым использование односторонних ограничительных мер в политике и торговле. «Считаем, что такие действия в корне противоречат нормам права, подрывают доверие и ведут к росту напряженности», — подчеркнул он.

На встрече двух президентов были затронули вопросы сельскохозяйственной отрасли — традиционно важной сферы двустороннего взаимодействия. Белорусский лидер заметил, что кубинские аграрии — частые и желанные гости в стране. Он заявил о готовности делиться передовым опытом, знаниями и технологиями, представляющими интерес для Кубы, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что в равной степени это касается и продукции сельскохозяйственного машиностроения, известной на Кубе еще с советских времен.

Касаясь темы экспорта белорусских товаров на Кубу, он отметил, что «в весьма непростых» для Беларуси условиях решен вопрос о предоставлении кредитов для финансирования поставок на максимально выгодных условиях. Мера, по словам главы государства, позволила реализовать ряд совместных интересных проектов.

На данный момент между Беларусью и Кубой уже отработаны контракты на сумму более 30 млн евро. , подписано соглашение о поставке на Кубу белорусских станков, обсуждается возможность создания совместного производства бытовой техники.

Отмечено, что между Беларусью и Кубой также есть перспективы сотрудничества и в цифровой сфере.

В целом, президент Беларуси отметил, что согласно данным экономической статистики, возможности двусторонней торговли Беларуси и Кубы используются не в полной мере. Он сообщил, что принято решение о разработке правительствами обеих стран дорожной карты и плана действий до следующего визита белорусского лидера на Кубу.

«Убежден, что сегодня мы определим пути преодоления существующих барьеров, и наше сотрудничество в экономической сфере выйдет на уровень стратегического партнерства», — заявил Александр Лукашенко.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Кубы в январе—августе 2019 года составил 9 млн 585,2 тыс. долларов, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Экспорт снизился на 25,1% до 8 млн 344,2 тыс., импорт — на 10,6% до 1 млн 241 тыс. долларов. Положительное сальдо составило 7 млн 103,2 тыс. долларов.