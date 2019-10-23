В Минске, упав с высоты, погиб молодой мужчина

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Следственные органы белорусской столицы устанавливают обстоятельства смерти 28-летнего мужчины.


В Минске маленький мальчик выпал с четвертого этажа

Его труп был обнаружен у одного из домов по улице Шугаева. По предварительным данным, смерть наступила после падения с высоты.

В настоящее время, как сообщили в СК, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Бресте на козырьке одного из подъездов дома на улице Московская было обнаружено тело 15-летней девочки-подростка.
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Тэги: упал с высоты Город: Минск