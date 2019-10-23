В новом Совете по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме объединены две схожие структуры

По поручению правительства Беларуси было принято решение объединить Советы по развитию предпринимательства и общественно-консультативный (экспертный) при Мингорисполкоме. Об этом рассказал заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак, сообщают «Минск-Новости» .

Как пояснил Александр Крепак, возглавивший новый Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, обе структуры решали схожие вопросы.

Его заместителями назначены руководитель ЗАО «Интеллект» Сергей Варивода и директор СООО «Галерея Концепт» Владимир Хейфец.

Совет создан для взаимодействия представителей деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.