В новом Совете по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме объединены две схожие структуры
По поручению правительства Беларуси было принято решение объединить Советы по развитию предпринимательства и общественно-консультативный (экспертный) при Мингорисполкоме. Об этом рассказал заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак, сообщают
Как пояснил Александр Крепак, возглавивший новый Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, обе структуры решали схожие вопросы.
Его заместителями назначены руководитель ЗАО «Интеллект» Сергей Варивода и директор СООО «Галерея Концепт» Владимир Хейфец.
Совет создан для взаимодействия представителей деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.