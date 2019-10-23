Объем инвестиций ЕБРР в Беларуси в 2019 году может превысить рекордные 360 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить около 259 млн евро на проект реконструкции мостов и дороги Минск — Витебск. Кредитное соглашение планируется заключить в этом году, сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси по итогам встречи белорусской делегации с президентом банка Сумой Чакрабарти в Вашингтоне.

Совместно с ЕБРР планируется реализация крупного инфраструктурного проекта по реконструкции автодороги М-3 Минск — Витебск, а также ряда мостов республиканского значения. Минэкономики отмечает, что реализация проекта позволит улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики мостов и автодороги — это окажет непосредственное влияние на улучшение пропускной способности и повышение безопасности транспортного движения.

Поимо этого, с ЕБРР прорабатывается привлечение кредита и грантовых средств на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод семи городов Беларуси: Клецка, Любани, Фаниполя, Шклова, Жлобина, Березы и Барановичей. Общая сумма финансирования банка в рамках планируемого к заключению в этом году кредитного соглашения составит 26,8 млн евро, сообщает БелаПАН .

Продолжается проработка пилотного проекта в Минске по тепловой реабилитации жилищного сектора, ориентировочная сумма инвестиций может составить около 15 млн евро.

Особое внимание министр экономики Дмитрий Крутой обратил на важность оперативной подготовки инвестиционного проекта по строительству энергетической инфраструктуры на участке свободной экономической зоны «Минск» в Фаниполе и подписание соответствующего кредитного соглашения в 2019 году. По оценкам, объем инвестиций составит около 15 млн. евро.

В целом ожидается, что объем годовых инвестиций ЕБРР в Беларуси в 2019 году может превысить рекордные 360 млн евро, достигнутые в 2018 году.