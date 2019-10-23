Фотофакт. Пьяный водитель «Ауди» врезался в автомобиль ГАИ в Могилеве

Вечером 22 октября в Могилевский РОВД поступило сообщение от гражданина о том, что по деревне Полыковичи в сторону областного центра движется автомобиль «Ауди» серебристого цвета, нарушая ПДД.

По информации пресс-службы МВД, проезжая в районе Дворца гимнастики, наряд ГАИ обнаружил искомую «Ауди». Сотрудники остановили патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета на пути следования правонарушителя. Тем самым ему был прегражден путь на оживленный пешеходный переход и перекресток.

Водитель «Ауди» проигнорировал требования об остановке и совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем ГАИ. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения.

Как показала экспертиза, водитель «Ауди» находился в состоянии алкогольного опьянения (0,8 промилле). Ему грозит штраф до 100 базовых величин с лишением прав на три года.