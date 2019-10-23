Активиста «Молодежного блока» Владислава Сысу лишили регистрации кандидатом в депутаты

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Брестская избирательная областная комиссия приняла соответствующее решение 21 октября.


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Основанием для лишения регистрации стал тот факт, что Сыса постоянно не проживает в Беларуси, поскольку является студентом стационарной формы обучения Варшавского университета. По мнению комиссии, это нарушает часть 2 статьи 54 Избирательного кодекса Беларуси, которая гласит, что кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе объединения.

«Брестский облизбирком делает все возможное, чтобы помешать активным белорусам участвовать в политической жизни страны и подтолкнуть их к окончательной эмиграции, — отметили в пресс-службе. — Наш кандидат считает свое снятие с выборов незаконным и намерен обжаловать решение комиссии».

Сыса выдвигался по Восточному округу № 3 Бреста от партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Молодежный блок выборы в парламент-2019 Персона: Владислав Сыса

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