«БелРосТрансген»: разрабатывается концепция третьей программы по получению человеческого белка лактоферрина
Ученые Беларуси и России разрабатывают концепцию третьей программы «БелРосТрансген», сообщил заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАНБ по животноводству Александр Будевич.
Белорусско-российская программа «БелРосТрансген» — совместная научная работа в рамках Союзного государства по получению человеческого
Александр Будевич отметил, что работы по второй программе еще продолжаются. Так, российские коллеги проводят медико-биологические исследования человеческого лактоферрина, получаемого от трансгенных коз, сообщает
В Беларуси, по словам замдиректора, также идут научные работы по изучению свойств белка и созданию средств с лактоферрином.
Александр Будевич отметил, что от Постоянного комитета Союзного государства поступил запрос по состоянию материальной-технической базы в России и Беларуси и о возможностях реализации третьей программы.
По его словам, «инвестиционная составляющая есть, для того чтобы выйти на рынок продукции с лактоферрином, необходимы инвестиции». Замдиректор заметил, что заказчики на продукцию есть как со стороны и Беларуси, и России.
В рамках программы «БелРосТрансген» уже отработана технология и выращено стадо трансгенных коз, способных давать молоко с человеческим лактоферрином. С 2003 года учеными двух стран ведется работа над созданием лекарств на его основе, сообщает
Трансгенные козы — результат научного эксперимента белорусских и российских ученых по вживлению гена человека в ДНК коз. Первый такой козленок появился на свет осенью 2007 года, сообщается на