«БелРосТрансген»: разрабатывается концепция третьей программы по получению человеческого белка лактоферрина

Ученые Беларуси и России разрабатывают концепцию третьей программы «БелРосТрансген», сообщил заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАНБ по животноводству Александр Будевич.

Белорусско-российская программа «БелРосТрансген» — совместная научная работа в рамках Союзного государства по получению человеческого лактоферрина — железосодержащего белка молока, обладающего антибактериальными, противовирусными, иммуномодулирующими, антиканцерогенными свойствами. Он считается более ценным, чем белок, получаемый из коровьего молока.

Александр Будевич отметил, что работы по второй программе еще продолжаются. Так, российские коллеги проводят медико-биологические исследования человеческого лактоферрина, получаемого от трансгенных коз, сообщает БелаПАН .

Фото сайта Биотехнологического центра трансгенеза в фарминдустрии

В Беларуси, по словам замдиректора, также идут научные работы по изучению свойств белка и созданию средств с лактоферрином.

Александр Будевич отметил, что от Постоянного комитета Союзного государства поступил запрос по состоянию материальной-технической базы в России и Беларуси и о возможностях реализации третьей программы.

По его словам, «инвестиционная составляющая есть, для того чтобы выйти на рынок продукции с лактоферрином, необходимы инвестиции». Замдиректор заметил, что заказчики на продукцию есть как со стороны и Беларуси, и России.

В рамках программы «БелРосТрансген» уже отработана технология и выращено стадо трансгенных коз, способных давать молоко с человеческим лактоферрином. С 2003 года учеными двух стран ведется работа над созданием лекарств на его основе, сообщает soyuz.by .