Президент Боливии объявил режим ЧП из-за митингов оппозиции

Эво Моралес объявил о режиме чрезвычайного положения, который будет действовать в стране в связи с массовыми протестами вокруг подсчета голосов на выборах главы государства.

Источник: eldeber.com.bo

«Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию», — заявил на пресс-конференции Моралес, передает El Deber .

Также он отметил, что считает массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, который подготовили правые силы, недовольные его переизбранием, при международной поддержке.

Президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. По итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.