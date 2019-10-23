ГУБОПиК МВД: как задерживали белорусов, грабивших фуры в Европе

В Германии действовала белорусская преступная группировка, члены которой грабили фуры, а добычу реализовывали в Евросоюзе либо доставляли контрабандой в Беларусь. Задержать преступников удалось благодаря работе ГУБОПиК МВД, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале МВД.

В 2018 году сотрудники ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Евросоюзе. По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергея Ванагеля, их личности были установлены. В ходе проверки выяснилось, что подозреваемые были судимы за подобные преступления в Беларуси и России.

В результате оперативной работы за избиение битой в Оршанском районе был задержан 42-летний лидер преступной группировки. Его сообщники после этого уехали в Германию. Благодаря информации, переданной европейским полицейским, белорусов удалось задержать 10 октября после совершения кражи партии телевизоров из грузовика в немецком Боккенеме.

По данным Европола, злоумышленники действовали в основном вдоль немецкого автобана А7 недалеко от столицы федеральной земли Нижняя Саксония — Ганновера. Только в одной этой земле они, предположительно, ответственны почти за 60 фактов краж. Общий ущерб от хищений составил более 500 тысяч евро . Часть имущества была изъята в Орше.

Фигуранты владели крупными суммами денег, дорогостоящими домами и автомобилями. Именно такой образ жизни послужил основанием для их проверки на причастность к преступной деятельности.