Семь белорусских компаний будут поставлять рыбную продукцию в Китай

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, посольство Беларуси в Китае и Главное таможенное управление КНР завершили работу по аккредитации семи белорусских производителей рыбной продукции на китайском рынке. Компании, прошедшие аккредитацию, могут экспортировать приготовленную и консервированную рыбную продукцию на китайский рынок.

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В список вошли «Санта Бремор», «15 авеню», «Камчатская рыба», «Неофиш», «Баренцово», «ДГ-Центр» и «Вкус рыбы плюс», сообщает БелаПАН .

В последнее время экспорт мясной и молочной продукции в Китай растет. В первой половине 2019 года туда экспортировано почти 3,8 тыс. тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов (в аналогичный период прошлого года такие поставки практически не осуществлялись). Экспорт молочной продукции составил 15,1 тыс. тонн, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявлял, что из-за ограничений со стороны России просил председателя КНР Си Цзиньпина открыть китайский рынок для белорусской сельхозпродукции.

«Китай закупает огромное количество продуктов питания. Ну почему мы не можем, тем более вы знаете этот поезд, который курсирует между Китаем и Западной Европой через Беларусь, контейнерный. Ну нам это просто подарок. На обратном пути, чтоб порожняком не шел, мы можем загружать на китайский рынок свою продукцию, и прежде всего продукцию сельскохозяйственную», — отметил белорусский лидер.