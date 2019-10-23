Российскому дворнику грозит семь лет колонии за собрания церкви Свидетелей Иеговы

В Надеждинском районном суде Приморского края прокурор запросил семь лет колонии общего режима для дворника Григория Бубнова по делу «Свидетелей Иеговы».

Источник: jw-russia.org

На сайте религиозной организации указано , что 53-летний Бубнов переехал в поселок Вольно-Надеждинском в Приморском крае, чтобы заботится о матери, которая перенесла инсульт.

Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Обвинение настаивает, что Бубнов «созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения».

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории всей страны. После этого сотни верующих подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов. Власти Беларуси и всех стран Европы относятся к ним лояльно.