Российскому дворнику грозит семь лет колонии за собрания церкви Свидетелей Иеговы
В Надеждинском районном суде Приморского края прокурор запросил семь лет колонии общего режима для дворника Григория Бубнова по делу «Свидетелей Иеговы».
На сайте религиозной организации
Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Обвинение настаивает, что Бубнов «созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения».
В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории всей страны. После этого сотни верующих подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов. Власти Беларуси и всех стран Европы относятся к ним лояльно.