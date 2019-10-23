Виктор Прокопеня не будет покупать ФК «Динамо-Минск»

Переговоры о покупке доли в футбольном клубе завершились. Виктор Прокопеня и его компании не станут собственниками «Динамо».

Об этом сообщает dev.by со ссылкой на свой источник.

Слухи о покупке Прокопеней минского «Динамо» ходят почти год. В декабре 2018 года об интересе предпринимателя к футбольному клубу сообщали Naviny.by. По информации ресурса, предприниматель давно хотел купить какой-нибудь футбольный клуб, так как увлекается футболом. «Там главный вопрос — сколько туда надо вложить, чтобы что-то получилось. Это пока неизвестно, поэтому все на ранней стадии», — сказал изданию информированный собеседник.

Шефство над клубом может взять российский олигарх Михаил Гуцериев.

Экс-владелец клуба (1999-2019, 57% акций) бизнесмен Юрий Чиж в мае 2019 года был исключен из состава акционеров «Динамо-Минск» по решению суда, который удовлетворил иск Мингорисполкома.