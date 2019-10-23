Крупный пакет акций «Гомсельмаша» может отойти Казахстану

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Александр Лукашенко заявил, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев заинтересовался покупкой пакета акций гомельского предприятия.

Об этом президент Беларуси заявил казахстанскому информационному агентству «Хабар» накануне визита в Нур-Султан.

Лукашенко заявил, что Беларусь предложила Казахстану войти в акционерный капитал «Гомсельмаша». Токаев заинтересовался проектом и поддержал инициативу.


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«Мы его будем обсуждать. И если мы на "Гомсельмаше" начнем производить белорусско-казахстанскую технику, кто от этого потеряет? Никто. Мы только выиграем», — уточнил глава Беларуси.

Лукашенко уверен, что популярность белорусской техники в ряде стран, в том числе Казахстане, растет. От отметил: «Вы уже наелись, попробовав импортной, так сказать, техники — немецкой, американской. Все "накушались" на постсоветском пространстве и говорят: "Нет, нам бы МТЗ"».
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Тэги: Гомсельмаш Беларусь-Казахстан Персона: Касым-Жомарт Токаев Город: Гомель

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