Лукашенко запретил выдавать микрозаймы населению некоммерческим фондам

Соответстующий указ Указ № 394 направлен на «совершенствование законодательства в сфере осуществления микрофинансовой деятельности».

Это «позволит расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень защищенности потребителей таких услуг», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указом утвержден порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива и их функционирования. Для повышения доступности микрофинансирования расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи. Ими смогут стать физические лица, осуществляющие производство сельхозпродукции, виды деятельности, при которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Расширяется перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности. Они получат право предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи и приобретать их для дальнейшей реализации.

Указом предоставлена возможность выдачи микрозаймов под залог движимого имущества юридическим лицам, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет 50 и более процентов, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированным в сельской местности. Такую возможность получат также юрлица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Для предотвращения недобросовестной практики предоставления микрозаймов и защиты прав потребителей этих услуг аннулировано право выдачи таких займов некоммерческими организациями, созданными в форме фондов. «Ведь зачастую подобного рода организации предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых».

Ограничены размеры причитающихся микрофинансовой организации процентов (не более двукратной суммы микрозайма, предоставленного заемщику), неустойки, штрафов и пеней (не более половины размера микрозайма).

Кроме того, закреплены права потребителей услуг, в том числе в части получения полной и достоверной информации об условиях договора микрозайма, правильного расчета процентов. Зафиксированы полномочия Национального банка по направлению предписаний (требований) микрофинансовым организациям в случаях нарушения ими законодательства. Установлены требования к рекламной деятельности по предоставлению займов, а также к информации, размещаемой на сайтах микрофинансовых организаций.

Уставной фонд микрофинансовых организаций будет формироваться исключительно путем внесения денежных средств. Минимальный размер такого фонда будет устанавливать Нацбанк.