Выступление оппозиционного кандидата заменили в телеэфире рассказом о Каменецкой башне

Выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Ирины Давидович, выдвинутой по Ивьевскому избирательному округу № 54, не было выпущено в телеэфир 23 октября, сообщает пресс-служба ОГП.

Как заявила БелаПАН пресс-секретарь партии Анна Красулина, кандидату не сообщили, что стало поводом снятия выступления с эфира. «Никто нам не объясняет причин, кандидат просто ждет выступления и не видит. Вместо ее появления показали рассказ о Каменецкой башне. Она обязательно будет обжаловать в суде, тогда, возможно, узнаем причину», — сказала Красулина.

Среди прочего, в видеозаписи, которая опубликована на YouTube, она заявила что выборов в Беларуси нет и в случае попадания в ПП НС она будет голосовать за импичмент Александру Лукашенко.

«Если в системе произойдет сбой и я случайно стану депутатом, я гарантирую, что буду голосовать за принятие отставки президента согласно пункту 8 статьи 97 Конституции. Я буду выступать за начало процедуры импичмента президента. Только смена власти может привести Беларусь к переменам, вернуть людям надежду на будущее», — заявила Давидович.

Она упомянула о безработице, существовании базы «тунеядцев», отмене отсрочек от армии, строительстве АЭС и ряде других проблем. «Объединение с Россией, тайком, за спиной белорусского народа, — это иначе как предательством не назовешь», — отметила Давидович.

Кандидат заявила, что часто перед посещением президентом хозяйств там делаются ненужные дорогие покупки или, чтобы сэкономить, «привозят коров и доярок из других районов, мебель и оборудование из других учреждений».

«Цены растут, придумываются новые налоги, закручиваются гайки, откручиваются головы, надеваются наручники», — заявила Давидович.

22 октября с эфира было снято обращение кандидата от ОГП Владимира Непомнящих, выдвинутого по Гомельскому-Центральному округу № 33. В своем выступлении он заявил, что первым пунктом его программы будет импичмент Лукашенко.