ЛЧ. «Ливерпуль» не дал шанса «Генку» и другие итоги второго игрового дня
На шесть мячей меньше было забито во второй игровой день 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 (24 против 30 в первый игровой день).
Экватор группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира Старого света пройден. В среду состоялись восемь поединков:
Группа E
- «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» — 2:3;
- «Генк» — «Ливерпуль» — 1:4.
Группа F
- «Интер» — «Боруссия» — 2:0;
- «Славия» — «Барселона» — 1:2.
Группа G
- «РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1;
- «Бенфика» — «Лион» — 2:1.
Группа H
- «Аякс» — «Челси» — 0:1;
- «Лилль» — «Валенсия» — 1:1.
Результаты вторничных матчей можно посмотреть здесь.
В четвертом туре встретятся те же пары, только нынешние гости выступят в качестве хозяев.