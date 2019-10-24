ЛЧ. «Ливерпуль» не дал шанса «Генку» и другие итоги второго игрового дня

На шесть мячей меньше было забито во второй игровой день 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 (24 против 30 в первый игровой день).

Фото из твиттера «Ливерпуля»

Экватор группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира Старого света пройден. В среду состоялись восемь поединков:

Группа E

«Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» — 2:3;

«Генк» — «Ливерпуль» — 1:4.

Группа F

«Интер» — «Боруссия» — 2:0;

«Славия» — «Барселона» — 1:2.

Группа G

Группа H

«Аякс» — «Челси» — 0:1;

«Лилль» — «Валенсия» — 1:1.

Результаты вторничных матчей можно посмотреть здесь.

В четвертом туре встретятся те же пары, только нынешние гости выступят в качестве хозяев.