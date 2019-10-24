Шикарное бабье лето продолжается

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +11..+17°C, по юго-западу страны +18..+20°C.

В столице переменная облачность. Вероятность дождя составляет всего 10%. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха: