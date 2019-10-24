Шикарное бабье лето продолжается
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +11..+17°C, по юго-западу страны +18..+20°C.
В столице переменная облачность. Вероятность дождя составляет всего 10%. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха:
- утром +4..+6°C;
- днем +13..+15°C;
- вечером +8..+10°C.