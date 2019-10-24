В Беларуси вновь установлены новые температурные рекорды

Температурные рекорды дня на белорусских метеостанциях устанавливаются пятый дней подряд, однако 23 октября из-за понижения температуры новые максимумы зафиксированы только на двух метеостанциях.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , рекорды установлены:

в Житковичах (воздух прогрелся до +20,4 градуса; прежний экстремум — 20,1 в 1989-м);

в Мстиславле (где учитываются данные наблюдений последних 11 лет, — до 17,4; 11,3 в 2008-м).

Теплее всего было в Мозыре — 20,5, однако рекорд дня там устоял (21,2 в 1989 году). Соответственно не переписан рекорд дня для всей территории страны (22,6 в Лельчицах 23 октября того же года).

С 19 по 22 октября в Беларуси обновлялись рекорды тепла за весь период метеонаблюдений, 21 и 22 октября — локальные рекорды на всех без исключения метеостанциях страны.

Температурные рекорды фиксировались также с 13 по 16 октября.

Как сообщил 23 октября Белгидромет, так тепло в это время года впервые за последние 75 лет. Средняя температура воздуха за вторую декаду составила +12,9 градуса, что на 6 градусов выше климатической нормы; такой температурный режим характерен для первой половины сентября.

«До конца недели еще сохранится теплая погода, но уже в начале следующей недели существенно похолодает, и в последние дни октября установится холодная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», — предупредили синоптики.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет.