ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении двух недель будет проводить специальное мероприятие.

Как сообщили в ГАИ Гомельской области, одними из основных ДТП являются наезды на пешеходов (особенно в темное время суток).

Отмечается, что за январь-сентябрь на Гомельщине в 118 авариях с участием пешеходов погибли 20 человек, 103 получили травмы различной степени тяжести. Из всех этих ДТП каждое четвертое произошло по вине пеших участников дорожного движения.

Основными причинами, почему пешеходы попадают под транспорт являются: переход дороги на красный свет, в неустановленном месте, из-за стоящего на дороге авто.

Также, часто они переходят дорогу, не убедившись в безопасности; двигаются по проезжей части дороги, при этом, не обозначая себя фликерами в темное время суток или находясь в нетрезвом состоянии.

В ГАИ отметили, что «даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен».

В этой связи в области в рамках профилактического мероприятия «Пешеход» экипажи ДПС будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог и улиц.

В первую очередь внимание будет уделено отработке автодорог республиканского и местного значения, а также магистральных улиц населенных пунктов.

Подчеркивается, что сотрудники ГАИ будут использовать гласный и негласный контроль за соблюдением ПДД.

Добавим, что за нарушение пешеходами ПДД предусмотрена административное наказание в виде штрафа от одной до трех базовых величин, а для пьяных нарушителей — до пяти.

Если же водитель не пропустил пешехода, то ему грозит штраф от одной до пяти базовых величин.