Американские ученые назвали фатальные последствия употребления алкоголя

Новые негативные последствия для здоровья от употребления алкоголя назвали исследователи.

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Как сообщается, ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США) обнаружили, что употребление спиртного способствует необратимым изменениям в мозге, которые усиливают алкогольную зависимость и повышают риск рецидива после лечения от нее.

Во время опытов выяснилось, что у мышей ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, перемещается в центр обучения в головном мозге, где напрямую влияет на активность специфичных белков.

В конце концов, грызуны становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя.

Ученые маркировали молекулы спирта изотопами и проследили за их перемещением в организме мышей. Оказалось, что ацетат влияет на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК и определяющим работу генов.