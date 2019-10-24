Жена Лужкова вновь на вершине топ-10 самых богатых женщин России

Российская версия журнала Forbes назвала самых богатых женщин РФ. На вершине рейтинга вновь Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Фото с сайта kommersant.ru

Вот, кто вошел в топ-10 :

Елена Батурина (источник доходов — инвестиции; 1,2 млрд долларов); Татьяна Бакальчук (Wildberries; 1,0 млрд); Татьяна Ковальчук («Согаз»; 0,6 млрд); Елена Рыболовлева (инвестиции; 0,6 млрд); Ольга Белявцева (инвестиции; 0,55 млрд); Лилия Ротенберг (TPS Real Estate; 0,5 млрд); Татьяна Кузнецова («Новатэк»; 0,46 млрд); Наталья Луценко (группа «Содружество»; 0,425 млрд); Лидия Михайлова (группа «Черкизово»; 0,415 млрд); Евгения Гурьева («Фосагро»; 0,39 млрд).

Как отмечает издание, впервые в рейтинге находятся две миллиардерши.