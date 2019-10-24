Жена Лужкова вновь на вершине топ-10 самых богатых женщин России

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Российская версия журнала Forbes назвала самых богатых женщин РФ. На вершине рейтинга вновь Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Фото с сайта kommersant.ru

Вот, кто вошел в топ-10:

  1. Елена Батурина (источник доходов — инвестиции; 1,2 млрд долларов);
  2. Татьяна Бакальчук (Wildberries; 1,0 млрд);
  3. Татьяна Ковальчук («Согаз»; 0,6 млрд);
  4. Елена Рыболовлева (инвестиции; 0,6 млрд);
  5. Ольга Белявцева (инвестиции; 0,55 млрд);
  6. Лилия Ротенберг (TPS Real Estate; 0,5 млрд);
  7. Татьяна Кузнецова («Новатэк»; 0,46 млрд);
  8. Наталья Луценко (группа «Содружество»; 0,425 млрд);
  9. Лидия Михайлова (группа «Черкизово»; 0,415 млрд);
  10. Евгения Гурьева («Фосагро»; 0,39 млрд).

Как отмечает издание, впервые в рейтинге находятся две миллиардерши.
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Тэги: Forbes богатство Персона: Елена Батурина Татьяна Бакальчук Татьяна Ковальчук Елена Рыболовлева Ольга Белявцева Лилия Ротенберг Татьяна Кузнецова Наталья Луценко Лидия Михайлова Евгения Гурьева

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