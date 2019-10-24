Жена Лужкова вновь на вершине топ-10 самых богатых женщин России
Российская версия журнала Forbes назвала самых богатых женщин РФ. На вершине рейтинга вновь Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Вот, кто вошел в
- Елена Батурина (источник доходов — инвестиции; 1,2 млрд долларов);
- Татьяна Бакальчук (Wildberries; 1,0 млрд);
- Татьяна Ковальчук («Согаз»; 0,6 млрд);
- Елена Рыболовлева (инвестиции; 0,6 млрд);
- Ольга Белявцева (инвестиции; 0,55 млрд);
- Лилия Ротенберг (TPS Real Estate; 0,5 млрд);
- Татьяна Кузнецова («Новатэк»; 0,46 млрд);
- Наталья Луценко (группа «Содружество»; 0,425 млрд);
- Лидия Михайлова (группа «Черкизово»; 0,415 млрд);
- Евгения Гурьева («Фосагро»; 0,39 млрд).
Как отмечает издание, впервые в рейтинге находятся две миллиардерши.