Чем Лукашенко будет заниматься в Казахстане

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Стала известна программа пребывания Александра Лукашенко в Казахстане, куда президент отправился сегодня.

Фото из архива пресс-службы президента

По данным пресс-службы, визит продлится 24-25 октября. Он носит официальный характер.


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Как сообщается, Лукашенко встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры пройдут как в узком, так и в широком составах.

Ожидается, что стороны рассмотрят положение двусторонних отношений, а также обсудят перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

В повестке дня также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений и на международных площадках.

Не исключено, что стороны подпишут ряд двусторонних документов.

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.
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Тэги: Беларусь-Казахстан Персона: Александр Лукашенко

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