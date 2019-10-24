Киркоров пел на дне рождения жены Владимира Макея
По случаю 41-го дня рождения белорусской актрисы театра и кино Веры Поляковой в концертном зале «Минск» (малая сцена) был устроен творческий вечер.
22 октября на мероприятие собрались родные и близкие актрисы, которая является женой министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Поздравить «Женщину-огонь» (именно так называлось шоу) прибыл король российской поп-музыки Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.
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