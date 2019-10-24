Киркоров пел на дне рождения жены Владимира Макея

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По случаю 41-го дня рождения белорусской актрисы театра и кино Веры Поляковой в концертном зале «Минск» (малая сцена) был устроен творческий вечер.

22 октября на мероприятие собрались родные и близкие актрисы, которая является женой министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Поздравить «Женщину-огонь» (именно так называлось шоу) прибыл король российской поп-музыки Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reposted from @neskuchnyivozrast (@get_regrann) - 22 октября мы отпраздновали ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ нашей любимой @1978veravera Это было классно, зажигательно и безумно душевно Спели наши любимые песни, зажгли с @push_angelika и даже познакомились с @fkirkorov Ещё раз поздравляем @1978veravera и желаем нашей ЖЕНЩИНЕ-ОГОНЬ оставаться такой же искренней, тёплой и взрывной #нескучныйвозраст#тыснами#следизанами#вераполякова#кзминск#ФАЙНА#ПОКОЛЕНИЕZ#МЫДРУГИЕ#сднемрождения - #regrann

Публикация от fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov)

 

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Тэги: шоу-бизнес Персона: Вера Полякова Филипп Киркоров Город: Минск

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