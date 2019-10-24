По Германии прокатились протесты крестьян

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Протестная волна крестьян накрыла многие города Германии. Люди недовольны политикой властей в сфере сельского хозяйства.

Как пишет DW, правительство представило пакет мер, нацеленных на сохранение природы и защиту животных, в частности насекомых. Протестующие же опасаются, что подобный шаг осложнит деятельность фермеров.

Крупнейшая акция прошла в Бонне. В ней приняли участие от восьми до десяти тысяч крестьян и около двух тысяч тракторов. Действия фермеров вызвали пробки на улицах, а также на подъездах к городу, поскольку фермеры съехались на тракторах двумя колоннами протяженностью в шесть и десять километров.

В столице протестующие на тракторах заблокировали центр. Акции также прошли в Мюнхене, Вюрцбурге, Байройте, Эрфурте, Рендсбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Фрейбурге, Лейпциге, Гёрлице.

По словам министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер. Она понимает обеспокоенность протестующих, но подчеркнула необходимость изменений в сельском хозяйстве.
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Тэги: Германия фермерство сельское хозяйство Город: Бонн

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