Криминальный автобизнес: за три дня в Беларуси выявлено восемь авто с поддельными VIN-кодами

За три дня в октябре сотрудники милиции задержали восемь автомобилей с российскими регистрационными знаками, которыми управляли белорусы. Сомнения представителей правоохранительных органов вызвали персональные идентификационные номера (VIN) этих авто.

В список задержанных авто попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие. Установлено, что задержанный в Минске Lexus был украден в Санкт-Петербурге, а изъятую в Витебской области Toyota Camry разыскивал хозяин из Московской области, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Некоторые владельцы были осведомлены о криминальном прошлом своих авто. В Новополоцке один из них — 27-летний житель Россонского района, — попытался скрыться от ГАИ, однако сотрудники милиции задержали его и выяснили, что российский регистрационный знак и VIN его Mercedes-Benz не соответствовали учетным сведениям. Также установили, что ранее водитель попадал в поле зрения милиции по части криминального автобизнеса.

Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Самило отметил, что оперативно-профилактические мероприятия проводились в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью, которая реализуется на территории всех стран СНГ.

Сотрудники милиции проверяли не только автомобили на дорогах, но и автостоянки, гаражные кооперативы, авторынки, автохаусы и другие места возможного хранения краденых авто. В поле их внимания также вошли лица, занимающиеся скупкой и продажей запасных частей от б/у автомобилей.

Александр Самило отметил, что тех злоумышленников, которые занимаются подделкой либо уничтожением идентификационного номера транспортного средства, согласно ст. 381 УК РБ ожидает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.