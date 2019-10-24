Видеофакт. Медведь напал на дрессировщика во время представления цирка-шапито в Карелии

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23 октября в карельском городе Олонец медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке-шапито «Аншлаг». Подробности инцидента расследует Следственный комитет РФ по Карелии.

По информации пресс-службы СК РФ по Карелии, на представлении в зале находилось большое количество детей, а арена цирка не имела ограждений.

 

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, остановить разъярённое животное смогли только электрошокером.

Один из зрителей рассказал:  «Сначала, несколько секунд, пока записывала видео, все думали, что это сценарий! Но когда помощник начал бить ногой медведя и достал шокер, то началась паника! Люди встали и побежали к выходу! Они довольно быстро его убрали с помощью еды и шокера! Но медведь успел пройтись в бешеном состоянии по арене, тем самым жутко напугал народ».

Никто из зрителей не пострадал, дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался.

В данный момент проводится проверка о ненадлежащем оказании услуг при проведении мероприятий цирка-шапито «Аншлаг» индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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Тэги: нападение медведя цирк Город: Олонец

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