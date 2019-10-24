Словакия планирует увеличить товарооборот с Беларусью до 200 млн долларов

Генеральный секретарь Министерства экономики Словакии Ростислав Хованец в ближайшее время надеется на увеличение товарооборота с Беларусью.

Фото МИД Беларуси

«Надеюсь, к следующему заседанию комиссии мы констатируем увеличение взаимного товарооборота до 200 млн долларов», — отметил Ростислав Хованец.

Он подчеркнул, что переговоры в рамках заседания Белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Минске прошли успешно. По словам генерального секретаря, были рассмотрены не только традиционные темы сотрудничества в области машиностроения, развития и поддержки инвестиций, сообщает БелаПАН .

«У нас есть огромные перспективы, касающиеся инвестиций в сельское хозяйство, а также мы можем сотрудничать в области современных технологий», — заметил Ростислав Хованец.

Фото МИД Беларуси

По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова, 23 октября состоялись интенсивные переговоры экспертных групп и бизнесменов стран по различным направлениям сотрудничества. Он отметил, что появились новые направления сотрудничества и новые совместные проекты со Словакией.

По данным Белстата, в январе—августе 2019 года взаимный товарооборот между Беларусью и Словакией составил 145,3 млн долларов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт вырос на 5,7% до 77,1 млн, импорт — на 12,3% до 68,2 млн. Положительное сальдо составило 8,8 млн долларов.