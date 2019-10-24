Минэкономики объяснило, почему ухудшились позиции Беларуси в рейтинге Doing Business

Снижение позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса — 2020» произошло в связи с тем, что другие страны более активно делали шаги по либерализации условий для бизнеса, говорится в сообщении Минэкономики.

В отчете Всемирного банка Doing Business — 2020 Беларусь заняла 49-е место среди 190 экономик мира (в прошлом году — 37-е). Она заняла следующие места по десяти показателям:

«регистрация предприятий» Беларусь — 30-е место;

«получение разрешения на строительство» — 48-е;

«подключение к системе электроснабжения» — 20-е;

«регистрация собственности» — 14-е;

«получение кредитов» — 104-е;

«защита миноритарных инвесторов» — 79-е;

«налогообложение» — 99-е;

«международная торговля» — 24-е;

«обеспечение исполнения контрактов» — 40-е;

«разрешение неплатежеспособности» — 74-е.

«По сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост. Однако это относительная динамика», — комментирует результаты исследования Министерство экономики.

Ведомство отмечает, что согласно методологии Всемирного банка движение в рейтинге происходит относительно других его участников.

«Таким образом, снижение позиции Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса — 2020» в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга», — подчеркивает Министерство экономики.

Кроме этого, «с учетом традиционного перерасчета данных рейтинга по 9 из 10 показателей благоприятности условий ведения бизнеса позиции Беларуси относительно собственных результатов прошлого года улучшились либо остались на прежнем уровне, а по одному — снизились на два балла».

Минэкономики также обращает внимание, что исследование Всемирного банка не отражает некоторые аспекты делового климата: макроэкономическую стабильность, декриминализацию экономических рисков, оптимизацию контрольно-надзорной деятельности, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, самозанятости.

«Правительство Республики Беларусь намерено продолжить реализацию комплекса реформ во всех сферах деятельности, в том числе с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций Всемирного банка», — заявляют в министерстве.