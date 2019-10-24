Видеофакт. Сотрудники столичного автопарка № 5 выкопали в лесу около 300 сосен «для благоустройства территории»
Во время очередного рейда в Заславль сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды обнаружили, что в лесу среди бела дня выкопали почти 300 сосен. Виновников инцидента удалось найти — оказалось, что это работники столичного автобусного парка № 5.
Люди выкопали 282 сосны и подготовили их к загрузке в микроавтобус, на кабине которого был размещен фирменный логотип автопарка. Они пояснили, что выкорчевали деревья для благоустройства территории, сообщает
Ущерб от действий предприимчивых сотрудников автопарка — около 3000 рублей, также им будет назначен штраф. Ответчика — автопарк или его сотрудников – назначат в Минприроды.
Автопарк заберет выкопанные саженцы после оплаты сумм штрафа и ущерба, однако специалисты считают, что сосны там могут погибнуть.
Накануне новогодних праздников рейды сотрудников Минприроды участятся.