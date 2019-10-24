Активистку Шарендо-Панасюк сняли с выборов после резкого выступления в телеэфире

Представительницу кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк лишили регистрации кандидатом в депутаты. Об этом она сообщила БелаПАН.

Источник: «Беларусь 3»

Шарендо-Панасюк выдвигалась путем сбора подписей по Брестскому-Западному округу № 1.

В своем выступлении 22 октября на телеканале «Беларусь 3» Шарендо-Панасюк заявила, что страна приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы», и потребовала отставки Александра Лукашенко.

«Формально выступление содержало призыв к свержению власти, оскорбление президента. Я считаю, что мое выступление на телевидении и на предвыборных пикетах вызвало резонанс в стране и в Бресте, они [провластные кандидаты] не выдержали бы реальной конкуренции», — сказала активистка.

Она намерена обжаловать решение о лишении ее регистрации в суде.

«Даже в таких сжатых условиях эти пять минут могут пошатнуть колосса на глиняных ногах. Также давление на кандидатов "Европейской Беларуси" идет в Минске, это скоординированная акция властей», — добавила она.

Как ранее сообщила пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», избирательные комиссии вынесли предупреждения кандидатам в депутаты Артему Черняку, Арсению Чигирю, Ольге Николайчик, Оксане Юшкевич и Павлу Юхневичу. Причиной стало использование лозунга «Колхозной диктатуре — баста» на агитационных стендах и плакатах во время пикетов кандидатов. Кроме того, в эфир «Радио Минск» не вышло обращение Оксаны Юшкевич.

Выступления двух кандидатов от ОГП Владимира Непомнящих и Ирины Давидович также не были выпущены в эфир. В этих выступлениях кандидаты требовали импичмента Александра Лукашенко.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.