Фотофакт. Из Беларуси хотели незаконно вывезти банкноты и ценные бумаги времен Российской империи

В Национальном аэропорту Минск при досмотре багажа пожилой женщины, следовавшей из столицы в США с пересадкой в Амстердаме, таможенники обнаружили 77 единиц банкнот и облигаций времен Российской империи.

Историко-культурные ценности находились в чемодане 62-летней жительницы Воложинского района. Она выбрала для следования «зеленый коридор», тем самым подтвердив отсутствие у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при досмотре багажа сотрудники таможни у нее 83 единицы банкнот и ценных бумаг, сообщает пресс-служба Минской региональной таможни.

Согласно экспертному заключению, 77 из 83 обнаруженных предметов относятся к категории культурных ценностей и являются банкнотами 1914 — 1919 годов и ценными бумагами 1866 — 1917 годов Российской империи.

Вывозить культурные ценности из Беларуси в качестве товаров для личного пользования можно только при наличии разрешительного документа, выдаваемого Министерством культуры, и с учетом обязательного декларирования. Документа у задержанной женщины не было.





