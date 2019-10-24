БГУ поднялся с 697-го на 346-е место в рейтинге Best Global Universities

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За год Белгосуниверситет в два раза усилил свою позицию в рейтинге лучших университетов мира Best Global Universities, который составляет американское издание U.S. News & World Report.

Рейтинг Best Global Universities составляют шестой год. Он оценивает более 1500 университетов из 81 страны. БГУ — единственный из белорусских вузов, попавших в этот список.

Среди европейских вузов БГУ в данном перечне занимает 153-е место, из стран СНГ — 2-е, уступая только МГУ им. М.В. Ломоносова (266-е место)

Лидером рейтинга стал Оксфордский университет. На втором месте — Кембриджский, на третьем — Имперский колледж Лондона.
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Тэги: БГУ рейтинг университетов Best Global Universities

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