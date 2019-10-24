МВД: в Беларуси проживает 1700 лиц со статусом беженцев, 3700 получили дополнительную защиту

Заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура сообщил, что ежегодно международную защиту в Беларуси получают около 15% ходатайствующих. По его словам, в стране сейчас проживает порядка 1700 лиц со статусом беженца, примерно 3700 гражданам предоставлена дополнительная защита.

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Представитель МВД рассказал, что большинство прошений о предоставлении статуса беженца поступает от граждан Афганистана, о дополнительной защите чаще ходатайствуют украинцы.

Александр Татура отметил, что фактически всем гражданам Украины, которые прибывали из Донецка и Луганска, из регионов с нестабильной ситуацией, предоставлялась дополнительная защита.

«Нужно учитывать, — заметил он, — что украинские граждане не создают особого напряжения ввиду того, что у нас очень много общего, ментально мы близкие народы. И это существенно упрощает ситуацию», сообщает БелаПАН .

Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на заседании франко-белорусского круглого стола, посвященного вопросам безгражданства — это первый обмен опытом между французскими и белорусскими экспертами.

Представительница французского офиса по защите беженцев и лиц без гражданства Лола Маз сообщила, что во Франции в 2018 году было удовлетворено 36% прошений о предоставлении защиты, и количество лиц, которые ищут убежища, постоянно растет. Она отметила, что в прошлом году убежища во Франции просили 120 000 человек.

По словам Лолы Маз, процесс предоставления убежища нужно жестко контролировать, потому что часто люди эмигрируют по экономическим причинам, а не из-за угрозы жизни.

«Приведу один пример. Сейчас у нас просят убежища очень много албанцев, однако в Евросоюзе Албания считается достаточно спокойной страной без каких-либо волнений. Поэтому для нас важно знать, действительно ли человек хочет получить убежище по серьезным причинам или же просто ищет лучшую жизнь», — отметила эксперт.