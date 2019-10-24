Видеофакт. В Кобрине односельчанин похитил у фермера 180 кг рыбы

В Кобринском районе у главы фермерского хозяйства односельчанин украл 180 кг рыбы.

Фермер разводит рыбу в нескольких прудах. Накануне инцидента он выловил 180 кг карпа, толстолобика и белого амура и оставил до утра в большом садке, чтобы на следующий день продать на субботней ярмарке. Однако утром садок оказался пуст.

Установлено, что к воровству причастен неработающий односельчанин фермера, который перетащил рыбу в имеющийся у него аналогичный пруд для разведения. Мужчина был осведомлен об улове конкурента, подготовленном к реализации.

В целом, причиненный ущерб оценивается более, чем в 800 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.