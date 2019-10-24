В Испании перезахоронили останки диктатора Франко

Тело Франсиско Франко перенесли из мемориального комплекса «Долина Павших» в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, где его похоронили рядом с женой.

Прямую трансляцию вел канал RTVE:

Эксгумация и перезахоронение прошли в присутствии родственников. На процедуре эксгумации находились судебный следователь и персонал государственного похоронного бюро. Их имена не разглашаются из-за угроз, поступивших от ультраправых активистов.

Социалистическое правительство Испании приняло решение о перезахоронении Франко в августе прошлого года. Родственники диктатора были против, но Верховный суд отклонил их обжалование.

Франко 36 лет был верховным правителем Испании. После гражданской войны 1936–1939 годов он стал лидером националистического режима в стране и правил до своей смерти в 1975 году.