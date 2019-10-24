Под Смолевичами школьник не вернулся домой, чтобы не ругали за отметки

В деревне Пекалин всю ночь искали пропавшего 10-летнего Даниила, который не вернулся домой из школы.

Фото: УВД Миноблисполкома

По информации областной милиции, он боялся, что дома его отругают за плохие оценки.

Восемь поисковых групп с трех часов ночи 23 октября прочесывали местность, пока в 06:30 не нашли пропавшего в деревенском доме на улице Приозерной.

С ребенком и его родителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, учителя и социальный педагог.