Под Смолевичами школьник не вернулся домой, чтобы не ругали за отметки

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В деревне Пекалин всю ночь искали пропавшего 10-летнего Даниила, который не вернулся домой из школы.

Фото: УВД Миноблисполкома

По информации областной милиции, он боялся, что дома его отругают за плохие оценки.

Восемь поисковых групп с трех часов ночи 23 октября прочесывали местность, пока в 06:30 не нашли пропавшего в деревенском доме на улице Приозерной.

С ребенком и его родителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, учителя и социальный педагог.
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Тэги: поиск пропал мальчик Город: Смолевичи

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